Will, il nuovo singolo è ‘Domani che fai?’: “Quello che sono in questo momento”

Dopo Estate (Disco di Platino con oltre 30 milioni di stream), William Busetti in arte Will inizia il nuovo anno pubblicando il nuovo singolo Domani che fai?, disponibile dal 12 gennaio. Prodotta da Neezy e Tom, la traccia esce su etichetta Polydor (Universal Music Italy) e conferma la penna fresca e carismatica del ventunenne che, nel brano, s’interroga analizzando le diverse fasi di una relazione d’amore.

“Domani che fai? – racconta Will – è l’espressione perfetta di quello che sono in questo momento. Sono molto legato a questo nuovo brano perché descrive molto di me, di quello che sento personalmente e musicalmente, è un brano a cui ho lavorato con molta spontaneità seguendo il naturale flusso degli avvenimenti degli ultimi due anni. Ho iniziato a stendere una prima bozza del testo durante il primo lockdown, il singolo si è poi completato negli ultimi mesi con una produzione musicale di cui sono entusiasta e che rappresenta la mia personale evoluzione verso il pop urban contemporaneo.

Il brano ripercorre diverse fasi di quelle che possono essere le sensazioni e i sentimenti che ruotano intorno ad una relazione amorosa, molteplici sfumature che spesso neanche noi riusciamo a comprendere, ponendoci diversi interrogativi dovuti anche all’incertezza ormai costante del nostro futuro, anche a causa della pandemia. Nonostante la paura verso un futuro incerto – conclude Will – Domani che fai? intende lanciare un messaggio di speranza e fiducia verso il futuro, tutto deve poter proseguire nel migliore dei modi. Sono molto felice di tornare finalmente con una bella energia positiva e soprattutto con un brano che mi ha accompagnato nel corso di questi anni difficili, aiutandomi a liberarmi da inutili fardelli”.