Sanremo2022, Highsnob e Hu in gara con ‘Abbi cura di te’

Highsnob e Hu, ovvero Michele Matera e Federica Ferracuti, si presentano per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Abbi cura di te (co-distribuito da Believe Artist Services e Warner Music Italy). Nato e scritto da Highsnob, il brano vede la collaborazione del beatmaker e pruducer Andrea Moroni (Andry the Hitmaker) e trova il suo perfetto equilibrio completandosi nell’incontro con Hu .

Ad accomunare i due artisti non è solo la lettera con cui iniziano i lori nomi, ma sono la capacità di unire pop e rap con l’elettronica. “Condividiamo la grande passione per la musica, il vero motore nonché l’energia positiva che smuove le nostre anime, ci lega poi una verità spassionata e profonda. – dichiarano – Non abbiamo mai avuto il minimo dubbio sul nostro incontro e siamo a supporto morale uno dell’altro.”

E in merito alla canzone in gara a Sanremo 2022, Highsnob e Huspiegano: “Abbi cura di te è un brano intriso di autentica verità che ci induce a riflettere sulle sensazioni e i sentimenti che ruotano intorno alla fine di una relazione. Il testo nella sua genuina semplicità esalta la condizione dolorosa dell’abbandono, situazione costellata da ferite spesso incolmabili delle reciproche parti coinvolte.

Nonostante il lutto e la sofferenza per la chiusura di una storia sia innata, nel brano rivolgiamo alla persona che stiamo per lasciare l’augurio che il suo viaggio possa continuare nel migliore dei modi, invitandola ad avere cura di sé ovunque sarà. – concludono Highsnob e Hu – È un brano che parla non tanto della fine di una storia in sé, ma della consapevolezza che ne deriva, con l’augurio di bene universale”.