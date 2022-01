Mara Sattei: esce il primo album ‘Universo’, il nuovo singolo con Giorgia

Mara Sattei è pronta a pubblicare il suo primo album, Universo (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), in uscita venerdì 14 gennaio giorno in cui arriva in radio anche il nuovo singolo Parentesi feat. Giorgia. Il brano fa incontrare due voci e due mondi sonori che raccontano, insieme, “la bellezza di sentirsi liberi e leggeri a volte, anche nel mezzo del caos dei nostri pensieri”, racconta la Sattei.

“Tutte le parentesi più importanti della nostra vita sono fatte di emozioni e ricordi che restano invariati nel tempo, mantenendo uno spazio tutto loro all’interno dei nostri capitoli. “Ho scritto questo brano al pianoforte, ispirandomi alla bellezza di Roma d’inverno. Aver avuto il grande onore di poterlo condividere con un’artista come Giorgia è stato davvero incredibile. Da subito le nostre voci insieme si sono unite alla perfezione, creando tante sfumature diverse tra loro e dando vita a qualcosa di unico. Io sono nata e cresciuta con la sua musica, e non smetterò mai di ringraziarla per aver contribuito con la sua voce immensa a questo brano.”

Di seguito la tracklist e le collaborazioni che compongono l’atteso lavoro discografico dell’artista, interamente prodotto da tha Supreme, che segue la direzione artistica del progetto.

Universo (Intro) Blu Intenso (feat. Tedua) Cicatrici Tetris (feat. Carl Brave) Ciò che non dici Tamigi Parentesi (feat. Giorgia) Shot Antartide 0 rischi nel love (feat. tha Supreme) Sabbie Mobili Occhi Stelle (feat. Gazzelle) Scusa Perle

Così, Mara Sattei introduce il suo Universo: “Penso spesso che ciò che mostriamo sia solo una piccolissima parte di ciò che è dentro di noi. Siamo un insieme di storie, di emozioni, di scelte. A volte percepiamo spazi immensi, mondi inesplorati in cui ci perdiamo, mentre altre volte ci sentiamo così piccoli da voler sparire. Vogliamo vedere oltre, sentirci parte di qualcosa.

Vogliamo amare e sentirci amati, e tornare alla semplicità che si contraddistingue in un mondo di sovrastrutture. La verità è che accettare il disordine ci fa comprendere realmente cosa è al suo posto e ci dà la consapevolezza di chi siamo o di chi vorremmo essere. Io con la musica ho scoperto di essere libera, dentro il mio universo che ora vi mostro.”