Marco Guazzone, il nuovo singolo è ‘Al posto mio’ VIDEOCLIP

Autore per Ed Sheeran e compositore del singolo mondiale di Matteo Bocelli, Marco Guazzone torna con un nuovo singolo. Dal 7 gennaio è, infatti, disponibile Al posto mio, con la partecipazione dell’Orchestra Di Roma, due volte premio Oscar per “Il Postino” e “La Vita è Bella”.

“Al posto mio – racconta Guazzone – è una sorta di lunghissimo *sta scrivendo…* che alla fine non invieremo mai. Racconta tutto quello che proviamo quando finisce una storia importante, parla di tutte le emozioni che ci travolgono quando ci rendiamo conto che siamo stati rimpiazzati e che l’amore che provavamo è stato sostituito da un amore ‘nuovo’.

Ed è proprio in quel momento che solitamente riguardiamo, attraverso foto e video, i frammenti di vita insieme. Il videoclip è esattamente questo: una serie di frammenti in un unico film che, pur sapendo che ci farà male, guardiamo all’infinito. In questa canzone ci sono tutte le domande impossibili che non abbiamo il coraggio di fare ad un* ex e che purtroppo restano soltanto nella nostra testa”.

E ancora: “Credo che questo sia stato il mio brano più difficile da scrivere finora perché è il più sincero. Sentivo il bisogno di raccontare questa storia senza filtri e la necessità di parlare in un modo più diretto e viscerale. Se c’è una lezione preziosa che ho imparato in questi anni come autore e compositore dietro le quinte è la forza del lavoro di squadra: unendo le forze si possono raggiungere dei risultati inimmaginabili, ed è quello che è successo con questa canzone.

Ho intrecciato la mia penna e le mie mani sui tasti del pianoforte con quelle di Alessandra Flora. Avevo bisogno della sua sensibilità per poter tirare fuori delle emozioni nuove e Alessandra è riuscita a farmi uscire dalla mia zona di comfort e con la sua esperienza, la sua cura e il suo talento mi ha aiutato a trovare le parole e le note giuste. È stato un onore immenso e un grande privilegio poter lavorare con un’autrice del suo calibro. Mi sento onorato di questa collaborazione perché da solo non ci sarei mai riuscito“.

La stessa idea di verità ha influenzato anche il videoclip di Al posto mio, firmato da Antinea Radomska insieme al suo compagno Emanuele Gabrieli. La produzione artistica del brano è stata curata da Luca Serpenti, producer già al lavoro con artisti come Colapesce e Dimartino. Il mix e master del brano sono stati effettuati day Marco Zangirolami, mixing engineer di artisti come Elisa, Fabri Fibra, Salmo e Mahmood.