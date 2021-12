Nesli: l’album di debutto ‘Ego’ in digitale, singolo inedito dal 7 gennaio

Da mercoledì 29 dicembre, l’album d’esordio di Nesli, Ego, viene reso disponibile per lo streaming su tutte le piattaforme di musica digitale, per la prima volta dopo diciotto anni dalla pubblicazione. Pubblicato e distribuito da Artist First, il progetto inaugura la collaborazione con l’etichetta discografica che accompagnerà l’artista nel suo nuovo percorso musicale.

Dopo quasi tre anni di silenzio, Nesli è infatti pronto per tornare con nuova musica ma “per andare avanti è importante ricordare da dove veniamo”. L’artista ha, infatti, in serbo per i suoi fan una nuova release in digitale, il singolo Confessione – story dal 7 gennaio.

“Tutto cambia, tutto resta uguale, tutto passa e tutto torna. – dice il cantautore e rapper –La mia vita è come la mia musica e viceversa, avrei voluto gestirla in modo diverso a volte ma mi sono sempre fatto trasportare da quello che sentivo, vivendo e scrivendo a modo mio.”

Su Ego, Nesli dice: “è il mio primo album scritto, arrangiato e prodotto da me. Un album rap senza utilizzo di campioni ma solo strumenti suonati, pubblicato nel 2003”. Il disco, ad oggi introvabile su store e piattaforme digitali, viene riproposto con il suo sound originale.