Natale per tutti, il progetto solidale con Matteo Diamante, RealEnzuccio e Ayoubelbub

[CS] Natale significa solidarietà, anche con un regalo. Questa mattina, nel comune di Rozzano (Milano), in una magica atmosfera, i bambini con le loro famiglie hanno ricevuto in piazza i doni offerti dalla Piattaforma di Aste online Bidoo, coadiuvata dal Comune, che è scesa in campo con il progetto Natale per tutti, dando il via a un momento di festa e unione.

I doni sono stati consegnati con l’aiuto di tre volti noti e star dei social quali Matteo Diamante (Isola dei Famosi, ExOnTheBeach), RealEnzuccio (comico) e Ayoubelbub (tiktoker), arrivati vestiti da Babbo Natale a bordo di un furgoncino addobbato da renna natalizia e supportati da alcuni Elfi del team Bidoo. Preziosa è stata la collaborazione della Polizia municipale che ha garantito la sicurezza, secondo le norme vigenti, e partecipando alla distribuzione dei regali.

Scherzi, selfie, autografi e gag divertenti hanno allietato il pubblico, felice di ritrovare la gioia del Natale e lo spirito della famiglia messi a dura prova negli ultimi due anni di pandemia.