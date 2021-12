CATTIVISSIM*, dal 27 dicembre su Radio2 con Caterina Balivo e Saverio Raimondo

[CS] CATTIVISSIM*, con l’asterisco perché la cattiveria è trasversale e non ha generi, è il nuovo programma di Rai Radio2 con Caterina Balivo e Saverio Raimondo. In onda su Radio2 (e in Visual su Rai Play) dal 27 dicembre al 1 gennaio, dalle ore 16 alle 17.

“Siamo un po’ tutti stanchi del politically correct ecco perché – afferma la conduttrice – abbiamo pensato a un programma ironico, per niente buonista e controcorrente per la settimana delle feste. Invece di fare buoni propositi noi ne facciamo dei cattivi per il nuovo anno e agli ospiti chiediamo le loro black list. Perché la cattiveria vista come grinta e determinazione serve a tutti”.

Dalla sala C di via Asiago, chiacchiere, musica, tante risate e un viaggio finora inesplorato per scoprire se ci possiamo definire tendenzialmente buoni o cattivi. A partire dalla conduttrice, aspirante cattiva che verrà messa alla prova prima di essere considerata tale.

Nel ruolo di disturbatore e di trainer per la cattiveria, Saverio Raimondo, il corruttore di anime per eccellenza, una sorta di pigmalione al contrario che proverà a far emergere il lato oscuro di Caterina, provocandola di continuo e disturbandola, mentre è concentrata a parlare con il suo ospite.