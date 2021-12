Raffaele, in radio il nuovo singolo ‘Puma’: “Orgoglio e sentimento”

Dallo scorso venerdì 17 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica Puma (Isola degli artisti), il nuovo singolo di Raffaele. Il brano rappresenta la confusione di due persone in una relazione sentimentale, lo stato d’animo di chi ha la paura di esprimere il proprio interesse e per questo si rincorre senza lasciarsi mai andare davvero.

Il brano segna un cambiamento nelle sonorità tipiche di Raffaele, che per questo progetto ha deciso di abbracciare ritmi più pop/urban. «Con Puma volevo arrivare a descrivere il gioco pericoloso che si crea quando l’orgoglio si mischia con il sentimento», afferma l’artista a proposito della nuova release.