‘Indimenticabile’, il nuovo singolo di Fiordaliso con Serena De Bari

[CS] Indimenticabile (Ontheset) è il nuovo singolo di Fiordaliso con Serena De Bari, brano, già disponibile in tutti gli store digitali, che parla dell’amore vero, che ripercorre un sentimento che ha lasciato il segno nel tempo e dal quale non si può prescindere, tanto da rimanere impresso e latente nel cuore per sempre. Scritto da Davide Di Maggio, Alfio Santonocito e Franco Muggeo con la produzione di Luca Venturi, il brano, uno swing jazz esplosivo, arrangiato da Franco Muggeo, è stato registrato a Milano e a Bari. Il Lyrics video è di Marco D’Andragora, Damstudio.

«Questo è un pezzo rimasto nel cassetto per qualche anno. – racconta Fiordaliso – Un paio di mesi fa mi ha contattato il produttore di Serena raccontandomi una bella storia. La ragazza stava ascoltando alcuni provini e Luca Venturi le ha fatto sentire anche Indimenticabile. Mi ha detto che si è innamorata subito della canzone e di come l’avevo interpretata.

Mi hanno chiamata, perché Serena ha espresso il desiderio di duettare con me e mi ha fatto capire che, anche se mi sto dedicando al teatro e alla tv perché in questo periodo non credo molto nella discografia, ho accolto con entusiasmo la sua proposta e sono rimasta molto colpita dalla sua voce. E’ giovanissima ma così brava e piena di talento…. ho ascoltato la sua versione e mi ha trasmesso energia pura, mi sono riconosciuta in quella grinta che anche io avevo alla sua età (ma anche adesso)».

Dichiara, quindi, Serena De Bari: «Sono così emozionata ma allo stesso tempo entusiasta di questa nuova avventura discografica, molto probabilmente sono le solite parole che ogni artista scrive quando realizza una collaborazione di una certa importanza, ma Fiordaliso oltre ad essere un’artista che tutti noi conosciamo per i suoi grandi successi, è dotata di una grande voce ricca di sentimento. Le nostre voci unite sono esplosive ma soprattutto credo che dopo l’ascolto rimarrà indimenticabile per il testo e l’armonia dei suoni. Soprattutto sarà di compagnia durante la magia delle feste natalizie.