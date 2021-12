Matteo Faustini, dal 23 dicembre il nuovo brano ‘Per donare’

[CS] Giovedì 23 dicembre esce in digitale Per donare (Dischi dei Sognatori / Warner Music Italy), il nuovo brano del cantautore Matteo Faustini. Il brano entrerà in rotazione radiofonica dalla Vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre.

«Ho creduto spesso di aver perdonato, ma mi sono reso conto che lo avevo fatto solo con la testa e non con il cuore – racconta l’artista – Ho scritto questa canzone per provare a perdonare sia con la testa che con il cuore. Chi è debole dimentica, chi è forte accetta, chi ha imparato perdona».

Il nuovo brano, scritto dallo stesso cantautore insieme a Marco Rettani, arrangiato da Enrico “Kikko” Palmosi e mixato da Sabatino Salvati, si aggiunge a 1+1 e Stanco Di Piangere all’interno della tracklist del secondo album di inediti di prossima uscita.

Domenica 19 dicembre, a due anni esatti dalla serata finale di Sanremo Giovani in cui Amadeus ha annunciato che il brano Nel Bene e Nel Male avrebbe partecipato alla 70a edizione del Festival di Sanremo, è uscito il picture disc limited edition “1+1 / Stanco di piangere” (tiratura limitata: 300 pezzi), acquistabile esclusivamente sul sito di Music First qui. Tutti i vinili sono autografati.

Il vinile contiene i brani 1+1 e Stanco di piangere e le loro versioni strumentali, oltre a due brani estratti dal disco di debutto “Figli delle Favole” insieme a Le Deva (gruppo tutto al femminile formato da Greta Manuzi, Laura Bono, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro) e a Federica Marinari (protagonista ad Amici, a The Voice, vincitrice di Area Sanremo 2020 e finalista a Castrocaro 2021 su Rai2).