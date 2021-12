‘A casa tutti bene’, Jovanotti firma la sigla della serie di Gabriele Muccino

[CS] Debutta lunedì 20 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW A casa tutti bene – La serie, il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. Prodotto da Sky e Marco Belardi per Lotus Production – società di Leone Film Group, A Casa Tutti Bene – La serie è un family drama in otto episodi girati da Muccino e da lui scritti insieme a Barbara Petronio (anche produttrice creativa), Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza.

Ad aprire ciascun appuntamento con la serie, sugli affascinanti opening titles coi diorama surrealisti e metafisici di Raoul Marchetti, A casa tutti bene, una canzone inedita di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini scritta per una nuova collaborazione con l’amico Gabriele Muccino dopo il grandissimo successo di Baciami ancora e L’estate addosso.

«Sono grato a Gabriele per avermi coinvolto di nuovo a far parte di un suo film. Grazie Gabriele!», ha dichiarato Jovanotti. «Qualche mese fa – racconta – mi ha mandato alcune immagini della serie appena girate e mi ha raccontato cosa aveva in mente. Mi sono messo subito al lavoro soprattutto sulle parole, prima ancora di avere una musica e una melodia ho pensato a una canzone intitolata come la serie e a immagini che non fossero didascaliche rispetto al soggetto di Gabriele.

Gli ho detto che non avrei cercato una canzone pop ma un’atmosfera fatta di suoni e immagini e lui mi ha dato carta bianca. A quel punto, sapendo che la colonna sonora l’avrebbe composta Paolo Buonvino, che è bravissimo, l’ho cercato e gli ho chiesto di farmi sentire quello che stava scrivendo e tra le cose che mi ha mandato c’era questa progressione di accordi che mi ha colpito e ci ho messo sopra le mie parole e una melodia che si incastrava bene. Il maestro Muccino ha sentito il provino e ha dato la sua approvazione. Fatta!

Io amo Gabriele e sono felice per questa collaborazione, penso che il suo debutto in questo formato tv sia all’altezza del suo miglior cinema. Quando mi chiedono come sarà la serie che ha fatto per Sky rispondo MUCCINO IN PUREZZA! MUCCINO AL CUBO! MUCCINO TOTALE ma con i tempi da assuefazione di una serie tv. La sigla delle serie tv è un’arte rischiosa perché il tasto “salta” incombe e solo in rari casi io me la ascolto tutta, anche dopo la prima puntata. Spero di essere uno di quei casi».