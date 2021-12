Himorta protagonista alla settima edizione di Taranto Comix

[CS] Sabato 18 e domenica 19 dicembre grande protagonista alla settima edizione di Taranto Comix sarà Himorta l’influencer donna più seguita d’Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram. Himorta per la speciale occasione sarà pronta ad incontrare i fan a presentare Il suo ultimo fumetto “La carta del fuoco” uscito per Mondadori Electa e nato da un’idea della stessa Himorta e con le magnifiche illustrazioni concepite ad hoc da Stefania Macera in arte Chocoartist. Himorta sarà inoltre lo speciale giudice per la gara di cosplay!

“Sono orgogliosa di poter presentare questo fumetto – dichiara Himorta – per me è un sogno che finalmente si realizza, un’emozione unica e un regalo che voglio dedicare prima di tutto ai mei fan. Non avrei mai pensato un giorno di diventare la protagonista di un fumetto, questo mi riempie il cuore di immensa gioia. Nel corso negli ultimi 6 anni ho interpretato innumerevoli personaggi ma in “la carta del fuoco” per la prima volta sono veramente me stessa. Oltre alla supereroina troverete molto di me e delle mie passioni quotidiane, dai miei adorati e inseparabili cani sino alla passione per il mondo dello sport, gli eventi e la musica”

In “La carta del fuoco” mondo reale e fantasy s’intrecciano così in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente.