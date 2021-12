‘Il Riff di Marco Mengoni’ riparte con Lilli Gruber, dal 16 dicembre

Riparte giovedì 16 dicembre Il Riff di Marco Mengoni. “Ho iniziato questo podcast chiedendomi quale fosse il riff nella vita delle persone, nella mia e in quella degli altri. – racconta l’artista nel trailer ufficiale – Vi ho fatto ascoltare i loro, ma non vi ho mai svelato il mio. Allora eccomi qui. Il mio è l’emotività. Sono molto più emotivo di quanto pensassi di essere e riparto con questa consapevolezza, per cercare nuove persone che abbiano voglia di raccontarmi il loro riff.”.

A inaugurare la seconda stagione è Lilli Gruber che esplora con Marco il tema dell’emotività partendo dal suo libro La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità (Rizzoli). Il Riff di Marco Mengoni, partito nel 2019, è il primo podcast realizzato da un artista italiano.

Nelle dodici puntate della prima stagione il cantautore indaga, chiacchierano insieme ai personaggi più vari, il significato di Riff: “Ascoltando tanta musica, ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona e quando è fatto bene. Così mi sono chiesto: che cosa è un Riff nella vita di una persona? Una cosa che ti caratterizza, nella vita come nel lavoro, una costante che ognuno riconosce in sé stesso. L’ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta… poi mi è venuta voglia di chiederlo agli altri.”.

Nella prima stagione il cantautore ha incontrato e chiacchierato con personaggi provenienti dai mondi più svariati: dalla politica al mondo dello spettacolo, dal digitale alla televisione, dallo sport alla scienza, tra i tanti Beppe Sala, Neri Marcorè, Antonio Dikele Distefano, Alessandro Cattelan, Vincenzo Mollica, Paolo Nespoli e Paola Cortellesi.