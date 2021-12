Margherita Vicario, esce ‘La Meglio Gioventù’: “Ci fanno credere di essere sbagliati”

Si intitola La Meglio Gioventù il nuovo singolo di Margherita Vicario, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Island Records. Dopo il successo dell’album Bingo e dell’omonimo tour estivo, la cantautrice inaugura una nuova stagione musicale con un brano esplosivo, un inno generazionale tra rabbie e speranza a ritmo funky.

“Sembra che tutto quello che facciamo non basti mai, ho la sensazione che la mia generazione arranchi, arrivi in ritardo su tutto e viva una frustrazione – spiega Margherita Vicario – Spesso sono la burocrazia e l’idea di gioventù che c’è nel nostro paese a spaccarci il cranio, ci fanno credere di essere in ritardo o sbagliati, quando invece è la nostra società a funzionare male.”

Un testo forte, una strumentale super catchy con la produzione di Dade, una bass line difficile da dimenticare: La Meglio Gioventù è il messaggio ritmato che Margherita vuole gridare al mondo a volume altissimo, tagliente come la lama affilata che in sottofondo chiude il brano – Ahi, che dolore!