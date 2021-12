Jovanotti, al via il progetto Belle Storie al Jova Beach” con Radio Italia

[CS] Al via il progetto “Belle Storie al Jova Beach”: l’evento, promosso e sviluppato da Radio Italia insieme a Jovanotti, vivrà all’interno del Jova Beach Party 2022. Dopo il successo della festa dei matrimoni, torna un’iniziativa che mette i fan dell’artista al centro dello show. Le storie più incredibili, i fatti più originali, emozionanti e unici e le persone più autentiche che si sono distinte in momenti particolari, saranno raccontati e festeggiati sul palco proprio da Jovanotti durante le tappe del tour. Non solo matrimoni ma anche storie di coraggio, di felicità, imprese impossibili e grandi traguardi, racconti che fanno bene a chi li vive e a chi li rivive.

Saranno 21 le “Belle Storie” selezionate da Radio Italia e Trident Music e celebrate sul palco delle 21 date del Jova Beach Party 2. Chiunque, dal 1 dicembre 2021 al 15 aprile 2022, potrà contribuire a segnalare la propria storia, oppure quella di una persona cara o conosciuta in tre modi diversi: attraverso l’invio di una cartolina o lettera manoscritta alla sede di Radio Italia (Viale Europa 49, 20093 Cologno Monzese, MI); attraverso un messaggio alla segreteria telefonica dedicata (02 36 73 4444); con un Whatsapp al 342 411 35 51 (messaggio di testo, vocale o videomessaggio).

Maggiori info su radioitalia.it. Il regolamento completo sarà reso disponibile inviando una mail di richiesta a: info@gmfc.it