Danny Trexin, il nuovo singolo è ‘Goodbye’ con Melissa Lamm

Si intitola Goodbye il nuovo singolo del giovane producer Danny Trexin che questa volta sceglie la canadese Melissa Lamm – intercettata sulle piattaforme streaming – per dare voce al suo brano.

Nato a Lugano in una famiglia di origine italiana, Samuele Spina aka Danny Trexin è cresciuto a Milano e ha già nel suo personale carnet di release pezzi come Beloved (suonato, tra gli altri, da Don Diablo) e Underwater con Get Far e i featuring dei newyorkesi Jaime Deraz e Bad Boyfriend.

“Appena ho ascoltato la voce di Melissa – racconta Danny Trexin – mi ha colpito, così l’ho contattata, lei ha accettato con entusiasmo di collaborare e ci siamo subito messi al lavoro comunicando tramite varie video-call session e chat, confrontandoci molto sulle melodie vocali. Con questo brano ho voluto sperimentare qualcosa di nuovo nel mio percorso artistico, che si allontanasse un po’ dalle mie ultime produzioni. Cerco sempre di innovare la mia musica e, in questo caso, mi sono avvicinato ai miei gusti attuali, che tendono verso un pop dalle sonorità più indie americane, meno vicine alla dance pura che ha caratterizzato le mie uscite precedenti”.

“Ho ascoltato la strumentale – aggiunge Melissa Lamm – appena Danny mi ha inviato la demo, mentre guidavo per Toronto, e mi ha subito colpito, sin dai primi accordi di chitarra. Goodbye è una di quelle canzoni che ti fa esplodere e venire voglia di liberarti da tantissimi pensieri. La scrittura del testo è stata molto fluida e lineare: la canzone esprime la volontà di non dire addio a qualcuno pur sapendo che probabilmente dovresti, la difficoltà di mettere fine a una situazione durata più del dovuto e di eliminare dalla memoria tutto quello che è intercorso in quel periodo fra te e l’altra persona“.