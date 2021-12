AirPlay Radio: Marracash al comando, Cremonini e Rkomi & Elodie new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 49.2021 (dal 3 al 9 dicembre 2021) che vede Crazy Love di Marracash guadagnare sei posizioni e portarsi al comando precedendo My Universe dei Coldplay X BTS (secondi, -1) e Easy On Me di Adele (-1). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione troviamo Come nelle canzoni di Coez (quarto posto, -1), quindi Thats What I Want di Lil Nas X (quinto posto, +7), Overpass Graffiti di Ed Sheeran (sesto posto, +2) e Cambia un uomo di Marco Mengoni (settimo, -1). Completano la Top Ten Seta di Elisa (ottavo posto, +9), Golden Nights di Sophie and the Giants feat. Benny Benasi, Dardust, Astrality (nono posto, -4) e Lipstick di Kungs (decimo posto, -1).

Le tre più alte nuove entrate sono: Colibrì di Cesare Cremonini (posizione 15), La coda del diavolo di Rkomi & Elodie (posizione 36) e Merry Christmas di Ed Sheeran & Elton John (posizione 43). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].