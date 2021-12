Emma Muscat, ‘Più di te’: “Non ho mai smesso di credere in me stessa”

Dopo un’estate in compagnia di Astol e Alvaro De Luna sulle note di Meglio di sera, Emma Muscat è tornata con un nuovo singolo, dal titolo Più di te. Tra i quattro brani con il punteggio più alto nel primo weekend di programmazione radiofonica (dati EarOne), il brano è co-firmato dalla stessa Emma con Antonio Caputo, Kende, Lorenzo Santarelli e Marco Salvadori mentre la produzione è di ROOM9.

Emma sorprende con un pezzo che racconta di una donna che non smette di credere in se stessa neppure quando attorno ha tanti sguardi contrari. Fino a rivendicare quella fiducia che le fa dire più forte io di te. Ed è proprio questo il messaggio che la Muscat vuole lanciare, soprattutto alle ragazze sue coetanee (ma non solo), spesso alle prese con mille insicurezze.

Del resto, come la stessa Emma ci racconta nell’intervista video che segue, anche per lei c’è stato un momento in cui la musica sembrava allontanarsi. Ma, con un pizzico di fortuna e tanta tanta determinazione, tutto ha preso la giusta direzione.