Meduza: il nuovo singolo è ‘Tell It To My Heart’ feat. Hozier VIDEOCLIP

Tell It To My Heart feat. Hozier è il nuovo singolo dei Meduza che, dopo aver superato i 30 milioni di streaming, si arricchisce del video ufficiale. Girato in Messico, il videoclip racconta la storia del forte legame tra due gemelli – e di una storia d’amore, repressa e nascosta per paura di essere giudicati, rifiutati: due ragazzi uniti dalla danza prima ancora che dal sangue, un mezzo che utilizzano come il più puro linguaggio di espressione.

In una società chiusa dove i sentimenti tendono ad essere repressi, ballare è tutto quello che i due fratelli hanno per esprimere le loro emozioni e ciò che di più intimo e vero risiede nel loro animo. In un contesto estremamente attuale, i due fratelli si trovano a dover fare i conti con quello che significa accettarsi per quello che si è. Una storia che affonda le sue radici nel messaggio universale della libertà di espressione, del mostrarsi nella propria forma più pura. Il videoclip – frame dopo frame – si adatta perfettamente al brano, rendendolo ancora più emozionante e profondo.

Il brano, costruito su un sound super catchy è da ascoltare ad occhi chiusi, per ritrovarsi catapultati direttamente nei migliori club del mondo. La voce di Hozier – calda ed avvolgente – si sposa alla perfezione con il mood energico del brano, ricco di beat irresistibili e di sonorità house perfettamente in linea con lo stile inconfondibile dei Meduza. Tre minuti di vibrazioni intense e dirette, piene di energia, che entrano imponenti nelle orecchie dell’ascoltatore per accompagnarlo in un viaggio la cui destinazione finale non può essere altro che una pista da ballo.