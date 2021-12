Federico Spinas, dal 3 dicembre il primo singolo ‘Nike V2’ feat. Ossée!

[CS] Si intitola Nike V2 (Sony Music – Epic Records Italy) il primo singolo di Federico Spinas, nuovo volto della scena urban italiana, feat. Ossée!, da venerdì 3 dicembre disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è il risultato della sperimentazione musicale dell’artista, che spazia tra Hip Hop e RnB, interfacciandosi con artisti e produttori europei e americani.

Così l’artista descrive il brano: “Nike V2 rappresenta per me una rottura da tutti gli stereotipi materialisti di questa società moderna e della mia generazione. Il pezzo è un momento di solitudine in cui mi sono ritrovato a fare da spettatore di fronte all’ambiente e alle persone che mi giravano attorno, per poi scegliere la mia strada. Nike V2 è un punto di rottura della mia vita, che si è trasformato in una nuova carica positiva e creativa.

Musicalmente rappresenta la nuova wave dello “smart working musicale”: abbiamo, infatti, creato un pezzo unendo Cryptic e Ossée dalla Germania, Namiondas e Teddi Jones dagli USA. Tutto questo dal mio B&B a Milano e nel giro di poche ore.”