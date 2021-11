Gazzelle, dal 10 dicembre il repack ‘Ok un cazzo’ TRACKLSIT

Gazzelle annuncia, per venerdì 10 dicembre, l’uscita di Ok un cazzo (Maciste Dischi/Artist First), il repack del suo ultimo album OK uscito a febbraio 2021. Il disco – già pre-save, pre-add e pre-order – viene rilasciato nei formati CD e vinile al link e nelle versioni vinile autografato e deluxe limitata, numerata, autografata (con cd, marsupio, tazza, stickers e poster) su musicfirst.it.

Questa la tracklist dell’album, che si arricchisce di 4 nuovi brani:

BLU DESTRI GBTR PERÒ LACRI-MA OK 7 BELVA COLTELLATA feat. tha Supreme SCUSA UN PO’ COME NOI TUTTECOSE feat. Mara Sattei FOTTUTA CANZONE BRUTTA NUVOLA 15. MEGLIO DI PRIMA

L’album è stato anticipato da Fottuta canzone, un grido spudorato che ti colpisce come un improvviso schiaffo in faccia e dalla hit estiva TUTTECOSE feat. Mara Sattei, certificata disco di platino (da Fimi/GfK Italia)