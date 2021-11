Il Volo: tutte le informazioni sui firmacopie di Milano e Roma

Reduci dalla pubblicazione mondiale del progetto discografico dedicato al Maestro Ennio Morricone, Il Volo incontra il pubblico in occasione di due speciali firmacopie a Milano (29 novembre) e Roma (30 novembre). Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble incontrano i fan e firmano le copie dell’album Il Volo Sings Morricone (Epic/Sony Music – Sony Masterworks) secondo questo calendario:

lunedì 29 novembre Milano , Feltrinelli Piazza Duomo (Galleria Vittorio Emanuele II – dalle ore 17.00)

, Feltrinelli Piazza Duomo (Galleria Vittorio Emanuele II – dalle ore 17.00) martedì̀ 30 novembre a Roma, Discoteca Laziale (Via Mamiani 62/A dalle ore 17.00)

Per partecipare al firmacopie è necessario acquistare il nuovo album Il Volo Sings Morricone in CD o doppio LP negli store dove previsto l’incontro e ritirare il pass per avere accesso esclusivo (1 pass per ogni album acquistato fino a esaurimento scorte). Sul pass sarà indicato anche l’orario di convocazione.

Causa emergenza Covid-19, al fine di gestire gli eventi in sicurezza, è richiesta l’esibizione del Green Pass o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48h e l’uso della mascherina. Non è possibile accedere all’area prima degli orari indicati e è consentita la partecipazione senza pass.