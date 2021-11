Dj Jad & Wlady: il nuovo singolo è ‘La Frusta’ feat. Primo

Dal 26 novembre è disponibile La Frusta, inedito hip-hop scritto da Primo Brown – scomparso prematuramente all’età di 39 anni nel 2016 – e prodotto da Dj Jad & Wlady per l’etichetta Just Entertainment. “Questo brano per noi ha un grande valore, sia dal punto di vista artistico che a livello affettivo – spiegano Jad e Wlady – Crediamo che la sua realizzazione sia un modo per mantenere viva la memoria di un grandissimo artista e amico, che ha dato tanto alla scena hip hop italiana e continua farlo, ispirando ancora oggi decine di giovani talenti”.

Nel video, che omaggia l’artista scomparso attraverso la presenza di vari interpreti che si susseguono sullo schermo al ritmo delle sue parole, è presente anche il padre di Primo, che ha voluto essere partecipe del progetto e testimone attivo di una memoria artistica ancora così viva, concreta, potente e significativa.

Come dichiara Mauro Belardi, il padre di Primo: “Quando Jad mi ha proposto di rappresentare Primo nel video de La Frusta, ho accettato con entusiasmo la richiesta. Le riprese sono state molto faticose sia fisicamente, sia mentalmente. Rivedere luoghi a lui cari e persone con cui ha fatto la storia del rap romano in particolare, ha creato in me forti emozioni! È stato difficile, ma lo rifarei mille volte. Primo sempre nel cuore”.