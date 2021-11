Eugenio in Via Di Gioia, fuori il singolo ‘Umano’

[CS] Da venerdì 26 novembre, in tutti gli store digitali Umano, il nuovo singolo degli Eugenio in Via Di Gioia. La band, all’apice della felicità per aver potuto riabbracciare il suo pubblico con quattro concerti sold out andati in scena a tra fine ottobre e inizio novembre nei club di Torino, Bologna, Roma e Milano (i primi live in Italia a capienza al 100% in piedi e senza distanziamento), torna finalmente anche con un nuovo singolo che anticipa la pubblicazione di un album.

Con Umano, prodotto da Vittorio Cosma e gli stessi Eugenio in Via Di Gioia, la band fa un ulteriore passo avanti nella propria consapevolezza, scrittura musicale e poetica. Perfettamente calati nella contemporaneità, attraverso la musica si impegnano a creare armonia tra tecnologia e umanesimo, verso un’umana sostenibilità.

Come racconta Eugenio Cesaro (voce e chitarra degli Eugenio In Via di Gioia insieme ad Emanuele Via al pianoforte e fisarmonica, Paolo Di Gioia alla batteria e Lorenzo Federici al basso): “Umano è il riassunto delle puntate precedenti della storia in vista della nostra ultima stagione. Le formichine che vogliono il sole ce la faranno a raggiungerlo usando la lente che stanno costruendo? Per saperlo dovremo aspettare l’uscita dell’album, la prossima stagione, ma se ascoltate bene alla fine del brano…c’è un piccolo spoiler.

Umano è il trailer della nostra stirpe. L’uomo: l’essere autoproclamatosi più intelligente, l’unica scimmia che ha domato il fuoco, l’unico animale che specchiandosi si compiace, l’unica formica che si ammazza di serie e vive per dimostrare di avere avuto ragione. Ragione che si fa tecnica e diventa dominio. Dominio che necessita sempre più energia e brucia tutto quello che incontra”.