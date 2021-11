Brunori Sas: dal 10 dicembre ‘Baby Cip!’, le date live 2022

In pre-order dal 26 novembre, venerdì 10 dicembre esce Baby Cip!, speciale riedizione in vinile (e su tutte le piattaforme digitali) dell’ultimo lavoro discografico di Brunori Sas che, in occasione della sua recente paternità, dona una nuova veste al suo fortunatissimo Cip!.

Una serie di favole della buonanotte, attraverso le quali ogni ascoltatore può sviluppare la sua idea di “cip”, dandogli la sua personale connotazione, che Dario ha più volte identificato con la parte di sé “fanciulla”. Una parte leggera, vitale, combattiva pur nella sua delicatezza. Baby Cip! è un album magico e forte come una bella fiaba, e come tutte le più belle fiabe ha un lieto fine: il ricavato dalle vendite verrà infatti interamente devoluto al reparto di neonatologia dell’ospedale di Cosenza.

Dario Brunori si prepara inoltre a tornare a suonare dal vivo: il suo tour, prodotto da Vivo Concerti, lo porterà nei più importanti palazzetti italiani – dove ha già registrato sold out per le date di Milano, Roma e Firenze – nella primavera 2022. Ecco le date:

9 marzo 2022 Ancona PalaPrometeo

PalaPrometeo 11 marzo 2022 Torino Pala Alpitour

Pala Alpitour 15 marzo 2022 Napoli PalaPartenope

PalaPartenope 18 marzo 2022 Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena

(BO) Unipol Arena 23 marzo 2022 Jesolo (VE) PalaInvent

(VE) PalaInvent 26 marzo 2022 Firenze Nelson Mandela Forum SOLD OUT

Nelson Mandela Forum 29 marzo 2022 Bari PalaFlorio

PalaFlorio 31 marzo 2022 Reggio Calabria PalaCalafiore

PalaCalafiore 5 aprile 2022 Roma Palazzo dello Sport SOLD OUT

Palazzo dello Sport 7 aprile 2022 Assago (MI) Mediolanum Forum SOLD OUT