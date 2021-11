Rai Radio2: Alessandra Amoroso Day, in diretta radio e in visual

[CS] Rai Radio2 propone un modo nuovo per conoscere “da vicino” gli artisti più amati del panorama musicale nazionale, trascorrendo con loro un’intera giornata in diretta radio e in Visual su Rai Play. Protagonisti di una staffetta ai microfoni di tanti programmi della rete, per raccontarsi e raccontare le loro diverse anime. Dopo la giornata trascorsa in compagnia di Carmen Consoli e Caparezza, oggi è Alessandra Amoroso Day.

L’artista sarà ospite questa mattina di Radio2 Social club, live sul palco della sala B di Asiago in compagnia dei padroni di casa Luca Barbarossa e Andrea Perroni. Anche in Visual su Rai Play. Alle 14 sarà la volta della Versione delle 2, in un tu per tu con Andrea Delogu e Silvia Boschero, tra aneddoti, racconti, ricordi e nuovi progetti. Alessandra Amoroso sarà poi con i Numeri Uni Nuzzo, Di Biase e Colucci, in diretta dalle ore 16 e poi ai microfoni di Back2Back con Gino Castaldo e Ema Stokholma, in conclusione di giornata.

Tutti i Social di Rai Radio2 saranno coinvolti nello Speciale e per tutta la giornata proporranno extra e contenuti speciali.

Immagine in evidenza: Ph. Cr. Flavio&Frank