‘Forever and Ever With You’, il debutto di Luca Minnelli con Brian May e Kerry Ellis

Si intitola Forever and Ever With You il primo singolo del tenore pop-lirico Luca Minnelli, in uscita digitale venerdì 26 novembre. Nel brano, l’artista ha voluto al proprio fianco due icone della musica mondiale: il chitarrista e fondatore dei Queen, Brian May, e la cantante inglese Kerry Ellis. Una sorprendente collaborazione per rendere ancora più speciale questa prima tappa del nuovo, meraviglioso percorso del tenore veneziano.

Co-prodotto dal Maestro Diego Basso e dallo stesso May, Forever and Ever With You è un brano che evoca un’atmosfera magica, dove la musica sinfonica si intreccia al rock in un’esclusiva armonia a tre voci. Il virtuosismo di Minnelli si sposa perfettamente con la chitarra elettrica del fondatore dei Queen. Il cantato è un ambizioso cammino tracciato dalle voci di Minnelli e Kerry Ellis, star del musical a Broadway e nel West End di Londra.

Nel brano, l’orchestra sinfonica introduce le voci di Minnelli ed Ellis, che si alternano fino a raggiungere un climax di perfetta armonia, fino a lasciare spazio al trionfale solo di chitarra elettrica, di alto registro melodico e in uno staccato che porta la firma di Brian May. Una perfetta intesa, tre mondi diversi eppure così simili da risultare una cosa sola.

Artista versatile, completo, capace di spaziare dalle arie classiche alla romanza italiana, passando per brani dal sound più internazionale, con Forever and Ever With You Luca Minnelli mette in risalto il suo straordinario talento e regala al grande pubblico un gioiello dalle mille sfaccettature che ha tutte le carte in regola per diventare uno straordinario successo.