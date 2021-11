Biagio Antonacci: nuovo tour nei palasport a novembre 2022, le date

Biagio Antonacci annuncia il ritorno live per il 2022 e, alle prime due date già comunicate di Assago (Milano), si aggiungono altri appuntamenti. L’artista torna a esibirsi nei più importanti palasport italiani sul “palco centrale”. Grazie al palco posizionato al centro, il pubblico sarà seduto a 360 gradi e avrà la possibilità di ripercorrere, da vicino, insieme al cantautore milanese, tutti i suoi più grandi successi.

Questo le date in programma (prodotte e organizzate da Friends&Partners in collaborazione con Iris):

5 novembre 2022 JESOLO (VE) Pala Invent

(VE) Pala Invent 8 novembre 2022 ROMA Palazzo Dello Sport

Palazzo Dello Sport 11 novembre 2022 EBOLI Pala Sele

Pala Sele 17 novembre 2022 BARI Pala Florio

Pala Florio 14 dicembre 2022 TORINO Pala Alpitour

Pala Alpitour 17 dicembre 2022 FIRENZE Nelson Mandela Forum

Nelson Mandela Forum 19 e 20 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

INFO BIGLIETTI E PREVENDITE

A partire dal 30 novembre, dalle ore 16:00, sarà possibile acquistare su www.ticketone.it e ticketmaster.it i biglietti per le nuove date nei palasport. A partire da martedì 23 novembre, tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per le date inizialmente previste al Teatro Carcano di Milano dovranno andare su https://www.clappit.com/biagio-antonacci-palasport-milano-2022/, registrarsi ed effettuare il check-in online per le nuove date programmate al Mediolanum Forum di Assago (MI). È possibile trovare informazioni dettagliate sul cambio dei biglietti dal Teatro Carcano al Forum di Assago su https://www.clappit.com/biagio-antonacci-palasport-milano-2022/faq.html.

A partire dalle ore 16:00 di martedì 23 novembre, sarà possibile acquistare ulteriori biglietti per gli spettacoli del Mediolanum Forum di Assago (MI) su www.ticketone.it ticketmaster.it. A partire dal 30 novembre dalle ore 16:00 sarà possibile acquistare su www.ticketone.it ticketmaster.it i biglietti per le nuove date nei palasport.