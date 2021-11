Tancredi, ‘Wah Wah’ è il nuovo singolo: “Leggerezza e voglia di sperimentare”

[CS] Wah Wah è nuovo singolo di Tancredi in uscita il 26 novembre, dopo il successo di quest’estate Las Vegas che ha ottenuto la certificazione di Doppio Platino. Questo brano è il frutto di numerose session in studio che lo hanno visto coinvolto negli ultimi mesi al lavoro con tanti artisti diversi e della collaborazione di Tancredi con i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo e rappresenta un nuovo capitolo della vita artistica del cantautore che pubblicherà il nuovo album nel 2022.

“Wah Wah racconta una sequenza di immagini ed episodi di vita che non seguono uno schema temporale preciso. – Racconta Tancredi – È stata scritta seguendo un flusso di coscienza in un periodo sereno della mia vita. Ho messo in questo brano leggerezza e voglia di sperimentare cose nuove, e credo che questa cosa trasparirà già dal primo ascolto”

Tancredi, 20 anni, vive a Milano e ha frequentato il liceo classico, ma sin dai tempi della scuola la sua più grande passione è stata la musica, è infatti in questo periodo che inizia a scrivere i suoi primi brani. All’inizio si divertiva nel comporre in rima, seguendo il genere del free style, con il tempo ha preso sempre più dimestichezza con la scrittura sino ad arrivare alla sua piena identità. Ha partecipato alla scorsa edizione di Amici20 e ha pubblicato l’EP Iride a maggio 2021.