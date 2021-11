Marco Mengoni, la mega affissione di ‘Materia (Terra)’ in palio con un contest

Chi si trova a passare lungo via Larga, a Milano, a due passi dall’Unviersità Statale, non può non notare la mega affissione che da qualche giorno giganteggia sulla città. La copertina del nuovo progetto discografico di Marco Mengoni MATERIA (TERRA), in uscita il 3 dicembre, campeggia, infatti tra i palazzi nella versione unica dipinta dallo stesso cantautore.

Svelata sul profilo Instagram di Spotify Italia, l’affissione ispirata alla cover dell’album prende vita dalle mani di Mengoni che ne ha dipinto la propria interpretazione olio su tela, seguendo la sua passione per la pittura e il disegno. Ora, sempre grazie a Spotify, è possibile portarsi a casa un pezzetto dell’opera che sarà suddivisa in cento singole opere in palio rispondendo a un quiz di quattro domande (qui, fino al 3 dicembre).

MATERIA (TERRA) il nuovo album di Marco Mengoni per Epic Records Italy / Sony Music Italy che segna l’inizio del progetto musicale MATERIA, un percorso in tre album per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso la narrazione di ciò che per lui è importante.