Emma Muscat, esce il 24 novembre il singolo ‘Più di te’

Dopo il successo di Sangria e dell’ultimo singolo Meglio di Sera con Astol e il cantautore spagnolo Alvaro de Luna, entrambi certificati ORO per le vendite, Emma Muscat pubblica un nuovo singolo. Più di te è il nuovo brano della giovane artista, in uscita il 24 novembre; al centro, la fine di una storia d’amore e la rinascita personale di una donna che mette via le sue paure e pone l’attenzione sul ritrovamento della fiducia in sé stessa.

Cantautrice e pianista maltese, Emma ha cominciato a suonare il pianoforte e cantare a soli cinque anni. A dicembre 2019 ha pubblicato il singolo Vicolo Cieco, che marca lo stile artistico di Emma, a cui è seguita Sangria feat. Astol nell’estate 2020, con oltre 12 milioni e mezzo di stream su Spotify e 20 milioni di views su YouTube. Il 25 giugno 2021 è uscito Meglio di Sera il nuovo singolo estivo di Emma Muscat che rinnova la collaborazione con il cantante Astol insieme al cantautore spagnolo Alvaro de Luna. Il singolo ottiene la certificazione Oro.