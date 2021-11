Vasco Brondi, esce il singolo ‘Il sentiero degli dei’

[CS] Il sentiero degli dei è il quarto brano di Vasco Brondi estratto dall’album PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA. Il titolo della canzone è ispirato alla Via degli Dei, il cammino che va da Bologna a Firenze attraversando gli appennini, e proprio domenica 21 novembre alle ore 21:00 il cantautore sarà protagonista, insieme a Massimo Zamboni, di una conversazione presso l’ARCI di Barberino di Mugello (FI), una delle tappe della Via degli Dei, nell’ambito del Festival Dei suoni i passi organizzato da Fabbrica Europa.

“Ne Il sentiero degli dei c’è più chiaramente quello che succedeva attorno a me nel silenzio della città durante il primo periodo della pandemia. – racconta Brondi – Ci sono i progetti che si sono fermati, la lontananza dei corpi, gli alberi e gli animali selvatici che facevano un grande sospiro di sollievo e noi esseri umani che tornavamo a capire che non siamo i padroni di niente, che non abbiamo il controllo di tutto. Siamo solo due forme di vita sul terzo pianeta del sistema solare.”

Il prossimo appuntamento live con l’artista sarà il 2 gennaio 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma con lo spettacolo UNA COSA SPIRITUALE – canzoni, poesie, letture, riflessioni – andato in scena per la prima volta lo scorso 13 novembre, al Teatro Comunale di Carpi registrando un tutto esaurito.