Maurizio Carucci: il nuovo singolo è ‘Sto bene’, le date live 2022

[CS] Sto bene, un titolo che suona come un mantra: è su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 26 novembre il nuovo singolo di Maurizio Carucci, prodotto dai Mamakass, fuori per Polydor Universal Music. “Tutto nasce dalla paura di stare bene, quasi a dire, se sto bene poi arriverà il momento in cui starò male e il colpo sarà ancora più forte. – racconta il genovese – Non è mai stato semplice per me stare bene e goderne. Suona quasi come una provocazione, soprattutto in questo momento storico, e in qualche misura lo è. Per sopravvivere però serve anche questo, stare bene. Dobbiamo trovare il modo di farlo e magari, ovunque ci troviamo, che sia un condominio, una spiaggia, un parco cittadino o un paese di montagna, urlarlo a squarciagola.”

A poco più di un mese da Fauno – primo tassello del nuovo progetto discografico – il nuovo singolo arriva diretto e universale ad accompagnarci nella nuova dimensione di Carucci, che gioca con le note in un crescendo emozionale per svelare aspetti inediti di sé e della propria storia. Il racconto sincero di chi riesce a farsi cullare dalla serenità con ancora addosso il brivido di poterla perdere.

Il cantautore porterà live Sto bene e i brani del suo nuovo percorso solista ne il mio primo tour, in programma nella primavera del 2022, curato da Magellano Concerti. Queste le prime date annunciate (biglietti qui):

20 aprile Milano , Magazzini Generali

, Magazzini Generali 21 aprile Bologna , Locomotiv Club

, Locomotiv Club 23 aprile Roma , Largo Venue

, Largo Venue 24 aprile Torino, Hiroshima Mon Amour