Vasco Rossi su Amazon Music con contenuti inediti in esclusiva

Vasco Rossi arriva su Amazon Music. Dopo il lancio del nuovo disco Siamo qui, uscito il 12 novembre, dal 26 novembre l’album verrà rilanciato con l’inclusione di un brano Amazon Original dell’artista, la versione acustica della canzone Ho ritrovato te.

In esclusiva per Amazon Music, il nuovo album, si trova in formato digitale con un track by track audio dell’artista: in questa versione esclusiva del disco, il Blasco nazionale introduce ognuna delle tracce raccontando aneddoti e curiosità sui brani stessi. È una prima volta assoluta per Amazon Music in Italia.

Inoltre, è anche disponibile un video inedito ed esclusivo con una selezione del track by track in formato audiovisivo. Una novità imperdibile per tutti i fan di Vasco Rossi. Ma le sorprese non finiscono qui: l’album, che è già un successo, viene rilasciato – dal 26 novembre – in versione rieditata con l’aggiunta di un brano Amazon Original solo per i clienti Amazon Music, la versione acustica della canzone Ho ritrovato te già presente nell’album.

La collaborazione di Amazon Music con Vasco è iniziata con il preorder dei formati disponibili a settembre, con una settimana di anteprima esclusiva rispetto al resto del mercato, e che ha portato il Doppio LP autografo, esclusiva di Amazon.it, ad andare sold out in pochissimi giorni. Gli altri formati disponibili sono un CD in formato Deluxe, esclusiva di Amazon.it, la Box Superdeluxe in tiratura limitata numerata, un CD Digipack con booklet di 32 pagine e il Doppio LP.

E ancora, per la prima volta su Amazon.it, arriva il merchandising ufficiale di Vasco: t-shirt, felpe, giacche e altri prodotti firmati Vasco, saranno in esclusiva per Amazon.it. Tutti gli articoli sono disponibili per l’acquisto qui.