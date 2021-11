RIKI: dal 19 novembre in radio e digitale il nuovo singolo ‘Scusa’

Torna RIKI, a quasi due anni dal precedente progetto: da venerdì 19 novembre è, infatti, in radio e sulle piattaforme digitali, il singolo inedito Scusa (Sony Music Italy/Columbia Records Italy). Disponibile in presave, pre-order e preadd, il brano è scritto dallo stesso Riccardo e rappresenta il primo capitolo del suo prossimo lavoro che presenta al pubblico un artista rinnovato nel sound.

Grazie anche al team di produzione guidato da Big Fish, RIKI si è dedicato lungamente allo studio e alla ricerca musicale, alla scrittura e ha coltivato la sua passione per il design. “Scusa è una vera e propria scommessa! – spiega il producer multiplatino – Il brano ha un sound innovativo che riporta l’artista sul mercato con una nuova veste. Torna più maturo e credibile con una produzione che lo proietta in un mondo synthwave 2.0. È una scelta dettata dalla voglia di mettere in primo piano la passione e la ricerca musicale“.

RIKI fa riferimento ai cambiamenti nella vita dell’artista, e alla fine di una grande storia d’amore.”È un uptempo molto veloce e ritmato che parla dei contrasti di una storia appena conclusa – racconta Marcuzzo – Ci sono dei momenti in cui si sente il bisogno dell’altra persona e il bisogno di chiedere scusa, altri invece in cui la vita va avanti e il passato perde d’importanza“.