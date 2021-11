La tiktoker e creator Jessica Brugali entra nel roster di MK3

Jessica Brugali – video creator e star italiana di TikTok – ha ufficializzato l’ingresso nel roster di MK3, agenzia di guidata dall’Avv. Manager Angelo Calculli, già al fianco di artisti del calibro di Achille Lauro, Boss Doms, Danti e Nahaze. Dopo aver scalato in pochissimi mesi la classifica dei creator più importanti di TikTok, guadagnandosi ad oggi – con il supporto del suo inseparabile cagnolone Sean – il primo posto tra le ragazze creator in Italia con oltre 8 milioni di followers e visualizzazioni record da tutto il mondo, Brugali è pronta a scrivere nuovi capitoli del suo percorso professionale.

Dotata di appeal e simpatia fuori dal comune, fin da piccola appassionata di moda e intrattenimento, la giovane reginetta dell’app più scaricata al mondo sviluppa nel corso degli anni il suo lato creativo, arrivando a partecipare a numerosi programmi su reti tv nazionali (Le Iene, Tiki Taka, Ciao Darwin, Suite 102.5, Avanti un altro!, Pomeriggio Cinque) e a collaborare con prestigiosi brand.

Versatile e poliedrica, nel 2019 muove i primi passi nel mondo della radio come content creator, per poi esordire nel ruolo di speaker su Radio Zeta per Generazione Zeta, fino ad approdare a RTL 102.5 con Mai visto alla radio e Suite 102.5 primetime live. Ora il sodalizio artistico con MK3, un altro importante traguardo per Jessica Brugali che dà un nuovo boost alla sua corsa verso il successo nel mondo dello showbiz, in attesa delle prossime sfide professionali all’orizzonte.