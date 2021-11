MTV EMAs 2021, ad Aka 7even il premio come Best Italian Act: “La notizia più bella”

Un altro grandissimo traguardo per Aka 7even, che domenica 14 novembre si è aggiudicato la grande vittoria del Best Italian Act agli MTV EMAs 2021 a Budapest. Tra gli artisti rivelazione dell’anno, Aka 7even conferma con questo riconoscimento di essere uno dei talenti più promettenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

“La notizia della vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAs – commenta Aka 7even – è stata forse la più bella che potessi ricevere in questo momento: ricevere questo premio in uno dei più grandi eventi della musica internazionale per me significa molto. È un traguardo importante che abbraccio con emozione ed entusiasmo: spero di portare la mia musica sempre più lontano, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto fino a farmi arrivare fin qui e ai quali dedico questa vittoria.”

Gli MTV EMAs 2021 sono trasmessi in diretta a partire dalle ore 20:00 con il pre-show e dalle ore 21:00 con il live show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).