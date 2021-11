Francesco Gabbani: l’inedito ‘Spazio Tempo’ per la sigla della nuova serie tv ‘Un professore’

Dall’11 novembre è in digitale Spazio Tempo (BMG), brano inedito di Francesco Gabbani scelto come sigla della serie tv Rai Un Professore per la regia di Alessandro D’Alatri con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Composto dallo stesso Gabbani che ne firma anche il testo insieme Pacifico, il brano racconta la gioia di prendere la vita con filosofia e parla di quelle piccole cose vere e rare che, in un certo qual modo, ci aiutano a sorridere. Le sorprese, il Natale che cade di lunedì, l’eclissi a mezzogiorno. Perché qui niente è un inganno: è tutto vero, ma è tutta una follia.

Francesco Gabbani è attualmente impegnato con la scrittura delle canzoni che andranno a comporre il nuovo disco che uscirà nel 2022 e tornerà sul palco con due grandi eventi live prodotti da Vivo Concerti:

venerdì 6 maggio 2022 al MediolanumForum di Assago (MI)

(MI) domenica 8 maggio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma

I biglietti sono disponibili su TicketOne.