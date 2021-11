Basement Café: Madame e Daria Bignardi ospiti di Antonio Dikele Distefano

[CS] Dall’underground al mainstream, da artisti giovani e promettenti a essere volti di prime pagine sui giornali. La fama cambia le persone? Come continuare a fare un bel lavoro? Nella nuova puntata di Basement Café by Lavazza, Antonio Dikele Distefano ne discute con Madame, 19enne già protagonista a Sanremo, artista travolgente e unica nel suo genere, e Daria Bignardi, giornalista, scrittrice e conduttrice di grande successo da più di vent’anni. Appuntamento online, sul canale YouTube da giovedì 11 novembre e in anteprima mercoledì 10 su TikTok.

Scrivere per passione, scrivere per lavoro: il confine è sottile e anche il successo è un’occupazione, più di quanto si creda, da mantenere e rinnovare. Per rimanere giovani e curiosi, nonostante l’età, per produrre arte, che sia letteratura o musica. I dilemmi della vita adulta si mischiano con quelli del circuito mediatico dell’attenzione, specie per chi si ritrova presto i fari del palcoscenico su di sé. Ne sanno qualcosa le ospiti di puntata, così vicine per indole, così distanti per mondi conosciuti: da una parte Daria Bignardi, autrice raffinata e volto della tv degli ultimi decenni, dall’altra Madame, fresca voce di una generazione pronta a ricevere applausi.

“Non c’è mai nulla di dato, nei nostri lavori ricominci sempre da capo, un libro nuovo, un programma nuovo” – prova a spiegare Daria Bignardi – “Anche quando non scrivi, stai scrivendo dentro di te. La vita artistica è fatta di ispirazione, creazione e condivisione”.

Conoscere il contesto per conoscersi, ne sembra convinta anche Madame: “So quali sono le mie priorità, i miei obiettivi, so che amo scrivere e che continuerò a migliorare la mia scrittura, nessuno show televisivo può rovinare quello che ho costruito finora”. L’importante, ancora una volta, è rimanere semplicemente se stessi: “In questo periodo mi sto curando molto, il mio obiettivo è essere serena, avere una base dove poggiare nei momenti di insicurezza e dolore, quello che c’è fuori a volte non lo vedo o non voglio vederlo”.