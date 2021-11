Laura Pausini si racconta a Strombo su Apple Music Radio

Laura Pausini si è raccontata a STROMBO, show su Apple Music Hits, in occasione della pubblicazione della sua discografia completa in Audio Spaziale. Laura è il primo artista italiano a partecipare allo show oltre a essere la prima donna italiana a dare “nuova vita” al suo intero catalogo musicale grazie alla tecnologia Audio Spaziale.

“Per me è un onore – spiega Pausini – sono entusiasta di far parte di questo progetto con Apple Music perché ho sempre cercato di essere un passo avanti a tutti, e credo che l’Audio Spaziale rappresenti uno step molto importante in tal senso. Prima dell’estate avevo cominciato a pensare a come riportare in vita il mio catalogo attraverso questa tecnologia audio innovativa, che ti avvolge e ti regala un’esperienza d’ascolto immersiva. Ho cominciato a viverla in studio assieme ai miei musicisti, e devo dire che è davvero un’esperienza magica e incredibile. Ascoltare me stessa e la mia musica in Dolby Atmos per la prima volta mi ha fatto venire la pelle d’oca”.

È un momento magico. Non vedo l’ora di portare i miei fan attraverso la mia musica in una maniera senza precedenti e di rivelare nuove sfumature della mia voce, che è ora ascoltabile da un disco come mai prima d’ora. Sarà un’esperienza incredibile, lo so già. E non vedo l’ora di ascoltare in questo modo anche la musica di altri artisti e godermi l’ascolto.

Di quando, invece, ha cantato con Michael Bublé e Andrea Bocelli, Laura Pausini ha raccontato: Sai, quando finalmente vedi dal vivo un artista di questo calibro, lo ammiri ancor più di prima. Soprattutto personaggi come Michael Bublé, o Andrea Bocelli, hai la sensazione di non riuscire ad apprezzarli appieno solamente ascoltando un disco. Se li vai a trovare di persona, oppure li vedi dal vivo a un concerto, allora capisci che sono dei veri cantanti, che possono darti di più. È stato incredibile cantare con loro, e la performance si alza di livello quando si è parte di un concerto con artisti che sanno cantare molto bene, il che è difficile oggigiorno“. Ascolta l’intervista completa qui.

[Credits: STROMBO su Apple Music Hits]