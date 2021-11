Valerio Mazzei, dal 5 novembre il nuovo singolo ‘Noi’

Da venerdì 5 novembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali Noi, il nuovo singolo del cantautore romano Valerio Mazzei (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). “C’è che ho bisogno di te, quando scende la pioggia, quando il cielo si appoggia lentamente sul mare, come facevi con me…”, canta il giovane artista.

In poco meno di 3 minuti il giovanissimo creator racconta il tempo leggero della meraviglia, di quando si era una cosa sola in due, in cui tutto volava via come bolle di sapone o come i giorni di agosto.

Lo sguardo rivolto al passato non è nostalgico, perché in realtà gli occhi di Valerio sono serrati e trasognanti. Tra le righe di Noi c’è la voglia di tornare a sentire ancora il brivido di una nuova alba, la voglia di ricominciare a cantare insieme in auto le canzoni che passano alla radio, anche quelle di cui non si conoscono le parole, per ricongiungere la voce del noi in un unico magico na-na-na-na.

Noi arriva dopo una serie di singoli di successo con videoclip da milioni di views con cui Valerio svela coraggiosamente la parte più intima, fragile e sentimentale di sé.