D’Iva, due prime serate evento per Iva Zanicchi con tanti ospiti

[CS] Canale 5 celebra la straordinaria carriera di Iva Zanicchi con D’Iva, un one woman show in due serate-evento in prima serata giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021. Grandi ospiti si alterneranno sul palco per omaggiare Iva Zanicchi, una delle più grandi e poliedriche artiste che si è distinta nel panorama dello show-biz italiano per il suo carattere meraviglioso: non si è mai presa troppo sul serio ed è sempre stata schietta e autoironica nonostante un timbro vocale unico che, negli anni, le ha consentito di spaziare tra i generi musicali più diversi.

Nel corso della prima puntata Iva Zanicchi racconterà aneddoti della sua vita e il rapporto con la sua famiglia in un’inedita intervista con Silvia Toffanin. Si alterneranno poi sul palco Orietta Berti, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio, Fausto Leali e Andrea Pucci.

Con loro l’Aquila di Lingonchio duetterà, dialogherà e ricorderà i passi più importanti della sua straordinaria carriera: dall’esordio giovanissima nelle balere romagnole ai più importanti palcoscenici nazionali e internazionali come Castrocaro e il Festival di Sanremo (10 partecipazioni con tre vittorie: è la cantante donna che ha vinto più volte la manifestazione), il Madison Square Garden di New York e l’Olympia di Parigi.

In queste dure serate “D’Iva” Zanicchi mostrerà tutto quello che per lei è importante, canzoni ma non solo. Vedremo tutti il suo mondo interiore, raccontato con l’abituale semplicità e allegria di una donna davvero speciale. La regia è affidata a Roberto Cenci.