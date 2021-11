Marco Mengoni annuncia il progetto discografico ‘Materia’, si parte con ‘Terra’

A pochi minuti dal rilascio del videoclip ufficiale di Cambia un uomo diretto da Roberto Ortu, Marco Mengoni ha annunciato via social il suo nuovo progetto discografico. Esce, infatti, il 3 dicembre il disco Materia (Terra) (Epic Records Italy / Sony Music Italy), primo capitolo musicale di Materia, percorso in tre album per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

Il primo passo riporta alle radici, fatti di ricordi e ascolti che affondano nel passato per guardare a un presente che a volte spaventa tra cambiamenti, la voglia di incontrarsi e fidarsi, l’accettazione, la paura, le mille facce dell’amore, la solitudine che diventa risorsa.

Un album suonato, in cui gli strumenti diventano protagonisti, che racconta una ricerca musicale che parte dai suoi primi ascolti, in una sperimentazione sonora che li trasforma in contemporaneità. R&B, gospel e funk sono la sua Terra, Terra è nascita, evoluzione, movimento.

Undici le tracce (13 nella versione CD), svelate oggi sui social del cantautore. La tracklist si apre con il singolo attualmente in rotazione radiofonica e include anche due feat: Il meno possibile con Gazzelle e Mi fiderò con Madame.

Materia (Terra) sarà disponibile in digitale e in formato CD – con un packaging 100% plastic free – e in tre versioni vinile: MATERIA (TERRA) – LP Gold Metallic, MATERIA (TERRA) – LP Black 180gr e MATERIA (TERRA) – LP Purple (versione autografata, disponibile solo su Amazon.it).