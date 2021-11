Fedez: fuori a sorpresa il brano ‘Morire Morire’, dal 26 novembre l’album ‘Disumano’

[CS] Fedez annuncia l’uscita del suo nuovo album, Disumano, fuori venerdì 26 novembre e già disponibile in presave, preadd e preorder. Dal 2 novembre, poi, è su tutte le piattaforme digitali Morire Morire, il brano che apre il nuovo progetto discografico dell’artista, accompagnato dal videoclip ufficiale.

Preordinando a partire da oggi la copia fisica del disco nel formato CD o doppio vinile, il disco sarà accompagnato da una speciale T-shirt di UNIQLO disponibile in tre versioni. Le t-shirt donate dal brand sono state realizzate in collaborazione con l’artista Francesco Vezzoli, che per l’occasione ha ideato tre grafiche in esclusiva per Uniqlo e Fedez. Parte del ricavato delle vendite dell’album verrà devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (TOG), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Ricca è la presenza di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

La tracklist di Disumano

MORIRE MORIRE STUPIDO STUPIDO BELLA STORIA SAPORE con Tedua BIMBI PER STRADA (CHILDREN) VITTORIA GUARDA COSA MI FAI FARE MEGLIO DEL CINEMA VECCHIO con Dargen D’Amico MILLE con Achille Lauro, Orietta Berti FUORI DAI GUAI con Cara NOTTE BRAVA LE MADRI DEGLI ALTRI con Tananai PROBLEMI CON TUTTI (GIUDA) UN GIORNO IN PRETURA LA CASSA SPINGE 2021 con Crookers, Myss Keta, Dargen D’Amico FEDE E SPERANZA con Speranza CHIAMAMI PER NOME con Francesca Michielin LEGGERI LEGGERI MI STO SUL CAZZO