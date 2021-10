Gaia, il nuovo album ‘Alma’: “La mia musica senza etichette’ INTERVISTA

Quanti mondi possono esserci in un’anima? Ce lo racconta Gaia, nel suo nuovo progetto discografico dal titolo Alma (Sony Music Italy/Columbia Records), quindici tracce difficilmente etichettabili che sono lo specchio sonoro di un percorso interiore dalla complessità affascinante. Perché la Gozzi è una di quelle artiste che non si lasciano imbrigliare e che, con eleganza sopraffina, trasformano i pensieri in mondi da attraversare.

E la riflessione tutta interiore diventa impegno, manifesto e volontà: dall’io al noi, celebrando un femminile che non è solo donna ma che si identifica una delle sue più grandi qualità. La capacità di includere e accogliere. Anche di questo parla Alma, con cui Gaia sarà in tour nel 2022 per la prima tournée di concerti indoor. Intanto, per scoprire l’universo della talentuosa cantautrice e l’itinerario del disco abbiamo chiacchierato un po’ con lei. in questa intervista video.

Disponibile dal 29 ottobre, l’album anticipa l’importante partecipazione di Gaia, il prossimo 21 novembre, al Corona Capital 2021 a Città del Messico. Di seguito, invece, le date dell’Alma Tour prodotto da Vivo Concerti:

24 gennaio 2022 TORINO Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour 26 gennaio 2022 FIRENZE Viper Theatre

Viper Theatre 27 gennaio 2022 Pozzuoli (NA) Duel Beat

Duel Beat 30 gennaio 2022 MILANO Fabrique

Fabrique 03 febbraio 2022 ROMA Atlantico Live

Foto di Ilaria Ieie