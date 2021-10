Intelligenza artificiale: quanto incide nella nostra vita?

Quanto influisce la tecnologia al giorno d’oggi e quanto essa condizionale la nostra vita? La tecnologia agisce in diversi ambiti e può apparire nella nostra vita anche in maniera sfacciata come ad esempio tramite l’utilizzo dei social o degli smartphone. Tutto ciò è merito di un processo di digitalizzazione costante grazie al quale la maggior parte delle azioni giornaliere sono state trasferite sul piano tecnologico.

Lo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate, in particolare dell’intelligenza artificiale, non viene fatto solamente per alimentare la curiosità scientifica ma anche e soprattutto per semplificare le azioni che compiamo ogni giorno. La tecnologia, ad esempio, in alcuni è utilizzata per tracciare i contagi da Coronavirus mentre in altri viene utilizzata per lavoro. Andiamo dunque a vedere in quali ambiti e quali settori la tecnologia può fare la differenza, basandoci su una infografica pubblicata recentemente da Giochidislots.

Al primo posto c’è il settore del lavoro lì dove l’intelligenza artificiale viene utilizzata per identificare i profili ideali da reclutare nelle aziende più importanti. Grazie alla tecnologia le aziende hanno la possibilità di analizzare i dati ricevuti, valutarli e infine selezionare i profili più adatti alle loro esigenze il tutto in maniera estremamente veloce. Questa metodologia viene utilizzata da aziende multinazionali come la JP Morgan e McDonald’s. Queste ultime utilizzano uno specifico software chiamato Pymetrics il quale riesce a raccogliere i dati in maniera imparziale per poi elaborarli e infine misurare il potenziale di ogni profilo che viene inviato. Queste valutazioni non si basano esclusivamente sul curriculum ma anche su dati comportamentali oggettivi e inoltre sono calibrate in base all’esigenza e alla priorità dell’azienda.

Anche Facebook si è servito dell’intelligenza artificiale e in particolare per il suo algoritmo e dunque per individuare i contenuti che violano la policy sull’odio sui social. Questo utilizzo della tecnologia ha dato risultati molto soddisfacenti: il 90% dei contenuti dannosi sono stati rimossi e a tal proposito non è servita nemmeno la segnalazione degli utenti. questo rappresenta un risultato senza pari in quanto se si pensa che nel 2017 solamente il 24% dei post che incitavano all’odio sono stati bloccati.

Un altro ambito in cui viene utilizzata la tecnologia e quello scolastico. Con l’avvento della pandemia e l’impossibilità di muoversi da casa è stata introdotta la didattica a distanza. Una problematica molto diffusa è stata lo scarso livello di attenzione da parte dei partecipanti alle videolezioni. A tal proposito è stato utilizzato uno strumento di Microsoft, AffectiveSpotlight, che tramite lo sfruttamento dell’intelligenza artificiale testa il livello di partecipazione degli studenti. Questa tecnologia studia i movimenti del corpo la mimica facciale e il linguaggio corporeo per costruire dei valori numerici che corrispondono alla risposta emotiva dell’ascoltatore.

Tuttavia, la sua efficacia è limitata in quanto lo studio delle microespressioni è una disciplina che al momento è ancora in divenire.

Per quanto riguarda la salute la tecnologia è stata già utilizzata per organizzare la campagna vaccinale mediante la registrazione dei cittadini e lo smistamento nelle varie date e nelle varie sedi. In futuro, l’intelligenza artificiale sarà fondamentale per stabilire le priorità nel corso della campagna vaccinale per il Covid-19. Questo verrà fatto tramite la digitalizzazione dei file di tutti i pazienti. Infatti, un sistema di tracciamento digitale è ad oggi considerato il più efficace.

Per quanto riguarda il settore del Gaming e Gambling, l’intelligenza artificiale è di fondamentale importanza per individuare i soggetti maggiormente a rischio di dipendenza da gioco. Rdentify rappresenta il leader in questo settore: essi sono specialisti nell’identificazione dei clienti vulnerabili, cosa che viene fatta grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione.

Infatti, l’intelligenza artificiale viene utilizzata per monitorare le chat dal vivo e le abitudini di gioco dei giocatori. All’utente viene affidato un punteggio di base che corrisponde al livello di rischio che corre l’utente in questione. Vi è poi la possibilità di utilizzare diversi modelli di machine learning al fine di riconoscere i primi segni di autoesclusione, compulsione e gioco d’azzardo problematico. Queste metodologie sono già utilizzate da alcuni casinò on-line sicuri AAMS.

In questo caso il sistema di punteggio calcola il rischio in tempo reale in sincronia con il CRM dell’operatore. Inoltre, viene utilizzato un sistema molto semplice per segnalare il livello di rischio.

I casi più problematici e più a rischio vengono segnalati all’assistenza clienti dall’azienda stessa. Rdentify ha stipulato anche un un accordo con AgeChecked, leader nei software di verifica e monitoraggio. Tutto ciò al fine di avere una maggior controllo sul gioco sia gaming sia gambling.