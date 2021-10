EROS21, dal 29 ottobre tre nuove riedizioni in digitale e su vinile

Sony Music cura le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe in vinile e le pubblicazioni digitali dei dischi che hanno segnato il percorso artistico di Eros Ramazzotti. Il percorso di EROS21, iniziato a luglio, prosegue con tre nuovi titoli: STILELIBERO, ER9S e TUTTE STORIE, disponibili in una nuova e prestigiosa riedizione in vinile. Gli album sono disponibili anche su tutte le piattaforme digitali in versione rimasterizzata in italiano e spagnolo, offrendo cosi un’incredibile esperienza di ascolto, qualitativamente superiore.

Tre tra gli album più significativi della storia della musica italiana, simboli di milioni di copie vendute in tutto il mondo, segni indelebili di un artista che ha sempre “voluto cantare la realtà, l’immaginazione ma soprattutto l’amore, che è la forza più grande che abbiamo”. Tre opere che evidenziano la caratura di Eros Ramazzotti, capace di (in) cantare intere generazioni.