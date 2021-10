AirPlay Radio: Elodie stabile al vertice, salgono Adele e Mahmood ft. Elisa

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 43.2021 (dal 22 al 28 ottobre 2021) che vede stabile in vetta Vertigine di Elodie seguita da Cold Heart di Elton John & Dua Lipa (secondi, +5) e Dopamie di Purple Disco Machine feat. Eyelar (+2). Secondo i dati EarOne, al quarto posto troviamo Siamo qui di Vasco Rossi (-1) che precede Shivers di Ed Sheeran (quinto posto, +3), My Universe dei Coldplay X BTS (sesto posto, -2) e Ora ti canto il mare dei Negramaro (settimi, -1). Completano la Top Ten Rubini di Mahmood feat. Elisa (ottavo posto, +2), Easy On Me di Adele (nono posto, +2) e Take My Breath di The Weeknd (decimo posto, -8).

Le prime tre più alte nuove entrate sono: Golden Nights di Sophie and The Giants feat. Benny Benassi, Dardust, Astrality (posizione 28), Moth To A Flame di Swedish House Mafia & The Weeknd (posizione 30) e Lose It All di Room9 e Big Boy (posizione 33). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].