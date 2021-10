Tilov Show torna live a Milano: gli appuntamenti in calendario

[CS] Dopo oltre dieci anni di spettacoli in giro per l’Italia, Tilov Show, l’irriverente talk show sull’amore e sul sesso ideato e condotto da Federica Minia, torna live a Milano al MARE CULTURALE URBANO di via Giuseppe Gabetti 15. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 29 ottobre alle 21.30. Seguiranno quelli di venerdì 12 novembre e di venerdì 03 dicembre 2021. Gli incontri mensili raddoppieranno da gennaio a giugno 2022.

Tilov Show è uno spettacolo che ha come obiettivo approfondire in assoluta libertà argomenti della sfera relazionale e sessuale, con la competenza di esperti di varia natura (medici, sessuologi, attivisti etc.) e l’ilarità di artisti del panorama comico italiano.

Il tema della prima serata sarà “Lo squirting e il piacere sessuale oltre ogni limite”. Interverranno gli ospiti Maura Gigliotti, esperta di squirting e insegnante di yoga e massaggio tantrico, Vincenzo Todaro, specialista in ginecologia e ostetricia, il chirurgo plastico Alessandra Cecchini, la scrittrice e attivista di diritti LGBTQ+ Martina Donna e il comico Mirko Darar.

Ad affiancare alla conduzione l’ideatrice del format Federica Minia sarà il comico Didi Mazzilli, alias “YouPork”.