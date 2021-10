Giorgio Poi, dopo ‘I Pomeriggi’ il nuovo singolo è ‘Giorni Felici’

[CS] Giorgio Poi pubblica venerdì 29 ottobre Giorni Felici, il nuovo singolo in uscita per Bomba Dischi / Island Records. Un nuovo capitolo per Giorgio Poi che fa seguito al precedente I Pomeriggi, con cui il cantautore aveva accolto l’arrivo dell’autunno.

Giorni Felici è una commovente downtempo uggiosa intrisa di partenze e di ritorni. Chitarre e palpiti acustici scandiscono una poetica mitigata da immagini e ricordi di momenti per evadere dalla realtà, dove il mood disteso e le atmosfere avvolgenti trasportano direttamente nell’universo di Giorgio Poi. Dedicami un’ora dei tuoi giorni felici è la dichiarazione d’amore contemporanea di chi desidera soltanto vedere un sorriso sul volto di chi ha dovuto nascondersi e armarsi fino ai denti per difendersi.

Giorni Felici è anche il titolo del nuovo libro della fumettista ZUZU, che per l’occasione ha curato l’illustrazione del singolo di Giorgio Poi.